Baghaï : l'Iran et la Chine, déterminés à étendre la paix et la sécurité au niveau international

Téhéran-IRNA- " En tant que partenaires stratégiques globaux, l'Iran et la Chine sont déterminés à mener des consultations bilatérales étroites pour renforcer les relations bilatérales et promouvoir les intérêts des deux nations et contribuer à l’état de droit, à la paix et à la sécurité au niveau international", a écrit samedi le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï sur X.

Il a déclaré que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a eu un entretien très productif et complet avec son homologue chinois Wang Yi sur un large éventail de questions bilatérales, régionales et internationales. Il est à indiquer que le chef de la diplomatie iranienne est en visite à Pékin pour sa première visite officielle en dehors de la région depuis sa prise de fonction. " L'Iran et la Chine, en tant que partenaires stratégiques globaux, sont déterminés à élargir leurs consultations étroites en vue d'approfondir leurs relations bilatérales pour le bien de leurs peuples et pour contribuer davantage à l'état de droit au niveau international, à la paix et à la sécurité", selon le ministre iranien des Affaires.