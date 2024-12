Araghchi : l’Iran et la Chine sont plus que jamais déterminés à établir l’État de droit

Selon le rapport de politique étrangère de l’IRNA, le samedi soir 29 décembre, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran (RII), a écrit sur sa page personnelle du réseau social X : « Le partenariat stratégique entre l'Iran et la Chine est solide comme le fer car il repose sur des liens culturels et civilisationnels et est ancré dans des valeurs et des intérêts communs. »

Il a déclaré : « Face à la tendance croissante aux conflits et au terrorisme dans notre région, au milieu des tentatives malveillantes de certains de dominer le niveau mondial, l'Iran et la Chine sont plus que jamais déterminés à établir l'État de droit et à maintenir la stabilité. »

Araghchi a ajouté : Comme le souligne à juste titre notre déclaration commune à Pékin ce samedi : « Le Moyen-Orient appartient aux peuples de l'Asie occidentale, son avenir et son destin doivent être déterminés par les peuples même de la région. »