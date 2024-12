2025 est une année importante dans le dossier nucléaire iranien (Araghchi)

Selon le correspondant de politique étrangère de l’IRNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran (RII), qui s'est rendu en Chine à la tête d'une délégation, après avoir rencontré son homologue chinois et le secrétaire général de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Pékin, a déclaré aux journalistes : « Lors d'une conversation avec le ministre chinois des Affaires étrangères, nous avons discuté d'un large éventail de coopération bilatérale, y compris des questions économiques, culturelles, politiques et autres, et nous avons également discuté de la question nucléaire iranienne, et je dois souligner à cette occasion que 2025 sera une année importante dans ce domaine. »

Et d’ajouter : « S’agissant des questions internationales et régionales et du terrorisme, qui préoccupe tout le monde, nous avons également parlé de l'Afghanistan, de la Syrie, de Gaza, du Liban, de la Palestine et des problèmes au Yémen. »

Concernant sa rencontre avec le secrétaire général de l'Organisation de coopération de Shanghai à Pékin, Araghchi a ajouté : « Lors de la rencontre, nous avons examiné les propositions faites par la République islamique d'Iran dans les domaines du commerce, de la sécurité, de la coopération économique, de l'énergie et de l'établissement d’un hub énergétique entre les pays membres et l’Organisation de coopération de Shanghai. »