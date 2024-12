Attaque de missile yéménite contre la base aérienne Nevatim du régime d’Occupation

Le général de brigade Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé ce samedi 28 décembre que la force de missiles avait ciblé la base aérienne Nevatim de l'armée d'occupation sioniste avec un missile supersonique Palestine 2, et que ledit missile avait touché la cible désignée.

La base aérienne de Nevatim, également connue sous le nom de base aérienne 28, est une base de l'armée de l'air du régime d’Occupation israélien située à 15 km à l'est-sud-est de Beer-Sheva, près du moshav de Nevatim dans le désert du Néguev. C'est l'une des plus grandes d'Israël et elle possède trois pistes de longueurs différentes.

« Face à la poursuite des crimes de l'ennemi dans la bande de Gaza, les forces armées yéménites continueront d'accomplir leur devoir religieux, moral et humanitaire en soutenant les combattants de la Résistance dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée par des opérations de missiles et de drones », a-t-il promis.