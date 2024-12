Iran : augmentation de 18% des exportations non pétrolières

Téhéran-IRNA- Le directeur général des douanes iraniennes a présenté ce samedi son rapport sur 9 mois du commerce extérieur de son pays et a déclaré : « Les exportations non pétrolières de l’Iran ont atteint 43 milliards et 140 millions de dollars. »

« Au cours de la période mentionnée, les exportations non pétrolières de notre pays ont atteint 43 milliards et 140 millions de dollars, soit une augmentation de 18% par rapport à la même période de l'année dernière. Et ce, alors que les importations de notre pays, y compris l’importation de lingots d’or, s’élevaient à 50 milliards 889 millions de dollars », a déclaré Foroud Asgari ce samedi 28 décembre. Selon Asgari, le poids des importations du pays au cours de cette période a diminué de 3,16% et a atteint 27 millions 941 mille tonnes. Asgari a déclaré que le poids des exportations non pétrolières au cours des 9 mois de cette année était de 116 348 000 tonnes, soit une augmentation de 13,77% par rapport à la même période de l'année dernière. Il a poursuivi : « La valeur douanière moyenne de chaque tonne de marchandises exportées par notre pays a augmenté de 3,74% à 371 dollars au cours des 9 mois de cette année. » Selon lui, au cours de cette période, 50,7 millions de tonnes de produits pétrochimiques d'une valeur de 19,7 milliards de dollars ont été exportées, soit une augmentation de 33,25% en poids et de 32% en valeur. » Le vice-ministre iranien de l'Économie et chef des douanes générales a parlé des principales destinations d'exportation de notre pays au cours des 9 mois de cette année : « La Chine avec 11 milliards de dollars, l'Irak avec 9,4 milliards de dollars, les Émirats arabes unis avec 5,3 milliards de dollars, la Turquie avec 5,3 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, l'Afghanistan avec 1,7 milliard de dollars, le Pakistan avec 1,7 milliard de dollars et l'Inde avec 1,4 milliard de dollars ont été les principales destinations des exportations au cours de cette période.