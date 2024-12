Israël fait une incursion à Qantara et Tayyiba au Liban, brûle des maisons

Selon l'Agence nationale de presse libanaise, l'armée libanaise a annoncé jeudi dans un communiqué que le régime israélien continue de violer l'accord de cessez-le-feu et de s'infiltrer dans les zones libanaises.

Dans cette déclaration, il est indiqué que dans le prolongement de la violation à long terme de l'accord de cessez-le-feu par l'ennemi sioniste et de l'empiétement sur la souveraineté nationale du Liban et de l'attaque contre ses citoyens, les soldats agresseurs du régime israélien sont entrés dans les quartiers de « Qantara » et de « Tayyaba-Marjayoun » ont pénétré et incendié un certain nombre de maisons d'habitation.