Les secouristes de Gaza confirment que la frappe israélienne contre un hôpital a fait 7 morts

"Sept martyrs et plusieurs blessés, dont des cas critiques, ont été récupérés suite à la frappe israélienne sur l'étage supérieur de l'hôpital al-Wafaa, dans le centre de la ville de Gaza", a indiqué un communiqué de l'agence de défense civile.

Les avions de combat du régime sioniste ont frappé l'étage supérieur de l'hôpital « al-wafa », situé au centre de Gaz, rapport la chaîne d'information Quds.

L'agence de défense civile a également annoncé que sept corps avaient été retirés jusqu'à présent des décombres et que plusieurs blessés se trouvaient dans un état grave.

Le mouvement de Résistance islamique de la Palestine, le Hamas a qualifié dans un communique de crimes de guerre l'attaque aérienne et le pilonnage des hôpitaux d'al-Wafa d' al- al-Maamadani.

" La communauté internationale devrait agir pour envoyer des observateurs de l'ONU et assurer la protection des hôpitaux", précise le Hamas dans son communiqué.

"Nous condamnons le silence de la communauté internationale face aux crimes sans précédent commis depuis quinze mois, notamment le génocide, la destruction systématique de toutes les installations civiles, en particulier les hôpitaux, leur incendie et le ciblage des médecins et du personnel médical", précise le communiqué.

Ce crime a été commis alors que le directeur du ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza, Munir al-Barsh, a annoncé vendredi que l'hôpital Kamal Adwan avait été incendié après son évacuation forcée par le régime sioniste.

Il a dit vendredi soir que l'hôpital Kamal Adwan avait été incendié et qu'une cinquantaine de Palestiniens, dont des patients et du personnel médical avaient été tués en martyr.

« Les forces d'occupation sionistes ont complètement encerclé l'hôpital et les services chirurgicaux, le laboratoire, les installations et la maintenance, la salle d'urgence et les entrepôts de l'hôpital ont été complètement incendiés », a-t-il déploré.