L'Iran jouit d' un potentiel de partenariat considérable avec l'ASEAN, (officiel)

Lors d'une conférence sur la coopération entre la République islamique d'Iran et l'ASEAN, qui s'est tenue dimanche au Centre d'études internationales et politiques de Téhéran, le représentant de la République islamique d'Iran auprès de l'ASEAN, Mohammad Boroujerdi, s'est exprimé en ces termes : " Je crois profondément que l'Iran a le potentiel pour un partenariat et une coopération significatifs avec l'ASEAN et que les deux parties en profitent".

Soulignant que la politique de la République islamique d'Iran se tourne vers l'Asie de l'Est, il a indiqué que l'importance de cette région a débouché sur le développement rapide des relations entre l'Iran et l'ASEAN sur divers plans notamment la politique, l'économie, la société et la culture.

Il a également précisé que l’expansion des liens Iran-ASEAN est évidente non seulement au niveau bilatéral, mais également au sein des organisations et forums régionaux et internationaux.

Boroujerdi a rappelé que la République islamique d'Iran a montré un grand intérêt au renforcement de sa coopération avec l'ASEAN au cours des trois dernières décennies, en déployant des efforts considérables en cette matière.

Il a réitéré que l’Iran jouit d'un potentiel substantiel de partenariat et de coopération avec l’ASEAN et que les deux parties en bénéficieraient.

Lors de la conférence, l'ambassadeur de Malaisie en Iran a souligné l'engagement indéfectible de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en faveur d'un dialogue constructif avec tous les partenaires, y compris l'Iran.

Khairi Bin Omar a souligné que la Malaisie s'engage à faire progresser le rôle central de l'ASEAN et à favoriser la coopération au sein de la région et au-delà.

L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) est une organisation internationale intergouvernementale composée de l'Indonésie, du Vietnam, du Laos, du Brunei, de la Thaïlande, du Myanmar, des Philippines, du Cambodge, de Singapour et de la Malaisie. Elle a été créée dans le but de promouvoir la coopération politique, économique et sociale régionale par le dialogue.

La Déclaration de Bangkok a été signée par l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande en 1967, marquant le début de l'ASEAN. Le Brunei, le Vietnam, le Laos, le Myanmar et le Cambodge ont ensuite rejoint l'ASEAN.