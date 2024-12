Lavrov : l'accord de partenariat russo-iranien vise à renforcer la paix mondiale

Lors d'une interview accordée dimanche à Sputnik, Lavrov a déclaré que la coopération Iran-Russie en matière de sécurité et de défense serait renforcée par l'accord.

"Bien entendu, un tel document global a également une composante internationale. Il accorde notamment une attention particulière au renforcement de l'interaction dans l'intérêt de la paix et de la sécurité aux niveaux régional et mondial, et exprime la volonté de Moscou et de Téhéran de coopérer plus étroitement dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la lutte contre le terrorisme et de la lutte contre de nombreux autres défis et menaces communs", a-t-il déclaré.

"L'accord de partenariat stratégique entre Moscou et Téhéran est prêt à être signé, sans qu'il soit nécessaire de le modifier au regard de la situation en Syrie", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères en référence à la chute du gouvernement de Bachar al-Assad début décembre.