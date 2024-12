Le journal sioniste Yediot Aharonot a écrit dans un article que selon certains officiers et soldats sionistes présents en Syrie, le ciblage de ces soldats sera bientôt fait.

Selon ce journal, les habitants des zones occupées par le régime sioniste sont prêts à affronter l'armée de ce régime.

Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, les forces sionistes sont entrées sur le plateau du Golan et en ont occupé de nouvelles parties, et en plus, en violation de l'accord de 1974, elles ont également attaqué la zone tampon.

Poursuivant leurs empiètements sur les zones frontalières de la Syrie, les forces sionistes sont récemment entrées dans le village de Sousse dans le Rif de Quneitra et ont mené des actions destructrices.

Les rapports indiquent que les habitants du village de Sousse ont organisé des rassemblements de protestation et des manifestations contre l'agression du régime sioniste.

Des sources locales ont rapporté que les forces sionistes ont tiré sur les manifestants et en ont blessé plusieurs.