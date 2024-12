Araghchi: L'Iran et Oman insistent sur la formation d'un gouvernement inclusif en Syrie

Téhéran- IRNA- Le ministre iranien des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue omanais : « L’Iran et Oman insistent sur la préservation de l'intégrité territoriale, et de l'unité de la Syrie, sur le respect de tous les groupes ethniques et de toutes les religions et sur la formation d'un gouvernement inclusif en Syrie. »



Abbas Araghchi précise lors d’une conférence de presse conjointe avec Sayyid Badr al-Busaidi que « Les positions de l'Iran ont de nombreux points communs avec celles d'Oman et de la plupart des pays de la région, et nous souhaitons tous l'indépendance et la stabilité en Syrie. » Concernant la position d'Oman dans les développements en Syrie, le chef de la diplomatie omanaise a déclaré : « Comme l'Iran, nous soutenons la politique de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Nous soulignons la politique visant à préserver l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie ainsi que la souveraineté de ce pays. Ces questions doivent renforcer le rôle international propre de la Syrie. Nous essayons d'atteindre des objectifs communs au sein du Conseil de coopération du Golfe Persique. » Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a rencontré hier Cheikh Abdallah Bin Zayed, ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Lors de cette réunion aussi les parties ont discuté des derniers développements dans la région et en Syrie.