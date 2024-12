Gaza : les forces israéliennes arrêtent 4 patients sur 10 lors de leur transfert de l'hôpital indonésien à l'hôpital al-Shifa

Des sources médicales ont rapporté que les forces d'occupation ont arrêté 4 patients sur 10, alors qu'ils étaient transférés de l'hôpital indonésien à l'hôpital al-Shifa, notant que l'un des patients arrêtés par l'occupation se trouvait dans un état très critique.

Cela intervient alors que les forces israéliennes ont détruit et incendié vendredi la plupart des sections de l'hôpital Kamal Adwan. Les premières informations indiquent également que plusieurs membres du personnel de l'hôpital ont été tués alors qu'ils tentaient d'éteindre des incendies dans l'une des sections de l'hôpital, qui a été complètement mise hors service.

Les militaires israéliens ont ciblé des patients et des médecins, arrêté le personnel médical et les secouristes et les ont contraints à se déshabiller. Au cours de cette opération sauvage, l'armée israélienne a enlevé des dizaines de personnes, dont des membres d'équipes médicales et de service, comme le Dr Hossam Abou Safyieh, directeur de l'hôpital Kamal Adwan, et le journaliste Islam Ahmed.

Le directeur du Bureau des médias du gouvernement de Gaza Ismaïl al-Thawabta a tenu le Conseil de sécurité et la communauté internationale pour responsables du crime perpétré à l'hôpital Kamal Adwan avant de poursuivre : « Nous ne faisons pas confiance à la communauté internationale ».