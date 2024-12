L'approche de l'Iran est de propager la paix et la sécurité dans la région

Téhéran (IRNA)- Le président Pezeshkian a décrit la vision et l'approche pratique de la République islamique d'Iran visant à propager la paix et la sécurité dans la région et entre tous les pays islamiques.

Lors d'une rencontre avec le ministre omanais des AE, le chef du gouvernement iranien a appelé à une interaction plus sérieuse entre l'Iran et Oman pour renforcer la paix régionale et internationale. Massoud Pezeshkian, lors d'une rencontre avec Sayed bin Hamad bin Hammoud Al-Busaidi, le ministre des Affaires étrangères d'Oman, a qualifié les relations entre les deux pays de relations intimes et de longue date, répandues dans divers domaines et à différents niveaux. Soulignant que la politique étrangère de son gouvernement est basée sur le renforcement de la coopération avec tous les pays islamiques, voisins et amis, et qu'en cela Oman occupe une position privilégiée, le président iranien a précisé : « Il n'est pas acceptable qu'un régime criminel comme l’entité sioniste profite de cette situation de désaccord entre les Etats musulmans pour attaquer les nations islamiques de la région. »