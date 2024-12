L'Iran appelle à une interaction « plus sérieuse » avec Oman pour promouvoir la paix régionale

Lors d'une réunion avec le ministre omanais des Affaires étrangères, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi, en visite lundi à Téhéran, Pezeshkian a déclaré que la politique étrangère de son administration est basée sur l'élargissement des relations et le renforcement de la coopération avec tous les États musulmans, voisins et amis, soulignant qu'Oman occupe une place « exceptionnelle » pour l'Iran parmi ces pays.

En allusion à l'accord entre les deux pays sur la tenue de la prochaine session de la Commission mixte de coopération économique dans un avenir proche, Pezeshkian a noté que des actions et des suivis importants sont en cours pour accélérer la mise en œuvre des accords passés et parvenir à de nouvelles ententes entre les deux nations.

Qualifiant les relations entre l'Iran et Oman d' « anciennes, cordiales et amicales », Pezeshkian a déclaré que l'Iran attache une grande importance à la poursuite et à la promotion des relations bilatérales constructives.

Il n’est pas du tout acceptable et favorable que les pays de la région de l’Asie de l'Ouest et les États musulmans aient des différends entre eux et qu’un criminel comme le régime sioniste profite de cette la situation pour leur porter des coups, a-t-il déclaré.

Lors de cette entrevue, le ministre omanais des Affaires étrangères a également transmis les chaleureuses salutations du sultan de ce pays au Guide suprême de la Révolution islamique, au président et au peuple iraniens.

Le responsable omanais a déclaré que les deux pays ont formé, élargi et renforcé des « relations profondes et historiques » fondées sur la confiance mutuelle et la bonne volonté.

"Oman est très intéressé et insiste sur l'élargissement des relations avec l'Iran", a-t-il noté.

Badr, arrivé à Téhéran plus tôt dans la journée, a également discuté des relations bilatérales et des questions régionales d'intérêt commun avec le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.