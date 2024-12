Ministre iranien des AE : « l’instabilité en Syrie ne profite ni à l’Iran ni à aucun pays de la région »

Téhéran-IRNA-Lors d'une entrevue lundi à Téhéran, avec son homologue omanais, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a souligné que l'instabilité et le chaos en Syrie ne profiteraient ni à l'Iran ni à aucun autre pays de la région, et que l'Iran soutient la formation d'un gouvernement inclusif qui représente tous les acteurs politiques, courants sociaux et civils de la société syrienne. Les ministres iranien et omanais des Affaires étrangères ont évoqué le caractère sensible du processus des évolutions dans la région, notamment en Syrie avant de qualifier d'indispensable la poursuite des consultations entre Téhéran, Mascate et d'autres pays de la région.

Araghchi a évoqué les évolutions qui traversent la Syrie et souligné que la République islamique d'Iran soutient la formation d'un gouvernement inclusif qui représente tous les secteurs et courants politiques, sociaux et civils de la société syrienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également qualifié les relations entre l'Iran et Oman de privilégiées. Il a fait référence à l'accent particulier mis par le président iranien sur la nécessité de mettre en œuvre les accords entre les deux pays avant d'ajouter : "L'Iran est disposé à mener de nouvelles coopérations avec Oman, notamment sur les plans économique, commercial et énergétique". Pour sa part, le ministre omanais des Affaires étrangères s'est dit satisfait de sa visite en Iran avant d'évoquer l'insistance faite par le Sultan d'Oman sur l'élargissement des relations historiques entre les deux pays voisins. Il a souhaité que le les relations entre Mascate et Téhéran se développent plus que jamais pour réaliser les intérêts des deux nations, ainsi que pour contribuer à la stabilité, à la sécurité et au développement de la région. Il a également salué la position responsable de la République islamique d'Iran en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de la Syrie, conformément à la volonté du peuple syrien. Il a réaffirmé que Mascate rejetait toute intervention étrangère dans les affaires intérieures syriennes. Il a également souligné le respect de la volonté du peuple syrien de déterminer son propre sort ajoutant que. Mascate soutient l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la Syrie.