Iran: le président a présenté ses félicitations aux dirigeants du monde à l'occasion du Nouvel An 2025

" Jésus-Christ (béni soit-il) est le prophète de lumière et de miséricorde. Comme tous les prophètes divins, les enseignements du Christ sont la solution pour éliminer l’injustice", a-t-il réaffirmé.

Il a également espéré qu'à la veille de la nouvelle année et grâce à cette grande naissance, "l'on assistera à l'éradication de l'oppression, de la violence, de la guerre et du génocide, ainsi qu'au rétablissement de la paix et du calme dans le monde".

Dans des messages séparés, le président iranien a également présenté ses félicitations aux dirigeants et aux peuples des pays qui célèbrent seulement le début de la nouvelle année 2025.