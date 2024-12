Les allégations sur l'ingérence de l'Iran dans la mer Rouge sont sans fondement et visent à aggraver les tensions dans la région

Amir Saeed Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations unies, s’exprimant lundi lors de la réunion concernant l'examen de l'évolution de la situation au Yémen au sein du Conseil de sécurité, a souligné que «la position de l'Iran sur le Yémen a toujours été cohérente. Depuis le début de la crise en 2015, l'Iran soutient une solution politique au conflit et appelle à un cessez-le-feu global, à un dialogue inclusif et à un processus pacifique qui respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale du Yémen ».

En ce qui concerne la situation en mer Rouge, l'Iran réaffirme son engagement à assurer la sûreté et la sécurité des voies maritimes internationales. Les allégations d'ingérence iranienne en mer Rouge sont sans fondement et visent à faire monter les tensions et à créer un prétexte pour une nouvelle déstabilisation de la région par les États-Unis et leurs alliés, a précisé le haut diplomate iranien.

Les accusations sans fondement lancées par le représentant du régime sioniste, accompagnées du soutien de son plus proche allié, les États-Unis, sont une tentative claire de faire porter à l'Iran la responsabilité de ses actions illégales et de ses activités destructrices. C'est le régime sioniste hostile, et non l'Iran, qui a toujours mené une politique de provocation et d'activités déstabilisatrices et qui constitue une menace sérieuse pour la paix et la sécurité régionales et internationales, a insisté Amir Saeed Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations unies.