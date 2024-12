Il n’y a « aucun changement dans la doctrine nucléaire » de la République islamique d'Iran

Selon l’IRNA, le ministre omanais des Affaires étrangères Seyyed Badr Albusaidi en visite à Téhéran a rencontré lundi soir 30 décembre, Ali Akbar Ahmadian, représentant du Guide suprême de la Révolution islamique et secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale.

Lors de la rencontre, faisant référence à la longue histoire des relations entre les deux pays, les deux parties ont discuté des questions bilatérales et des développements régionaux et se sont concentrées sur l'augmentation du niveau des relations dans divers domaines, notamment les domaines politique, sécuritaire et économique, et sur la promotion des projets liés au transit bilatéral et également entre les pays d'Asie centrale et la Russie.

En réponse à la question du ministre des Affaires étrangères d'Oman sur un prétendu changement de doctrine par la RII, concernant sa question nucléaire, M.Ahmadian a déclaré : « Les allégations et les rumeurs concernant l'augmentation de l'accumulation de matières enrichies et l'augmentation du niveau d'enrichissement sont sans fondement, et la République islamique d'Iran reste toujours attachée au cadre général des accords de Mascate. La balle est dans le camp du camp d’en face (axe occidental) pour remplir ses obligations liées à l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 (JCPOA) vis-à-vis de l’Iran, jamais honorées par l’axe occidental signataire. »

Il a ajouté : « Contrairement à ce qui est rapporté dans les médias, selon le Guide suprême de la Révolution islamique, il n'y a eu aucun changement dans la doctrine nucléaire de la République islamique d'Iran. »

Le représentant du Guide suprême de la Révolution islamique et secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a condamné l'agression du régime d’Occupation sioniste sur le territoire syrien et a déclaré : « Non seulement la résistance n'a pas faibli, mais avec l'occupation des territoires syriens par le régime sioniste, une nouvelle résistance est née qui se manifestera dans les années à venir. »

Le représentant du Guide suprême de la Révolution islamique et secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a condamné l'agression du régime d’Occupation sioniste sur le territoire syrien et a déclaré : « Non seulement la résistance n'a pas faibli, mais avec l'occupation des territoires syriens par le régime sioniste, une nouvelle résistance est née qui se manifestera dans les années à venir. »

Toujours lors de la rencontre, Badr al-Busaidi a déclaré que le sultan d'Oman met toujours l'accent sur la nécessité de développer davantage ses relations avec la République islamique d'Iran.

Le ministre omanais des Affaires étrangères a ajouté : « Les relations entre les deux pays se situent au plus haut niveau stratégique et ils coopèrent étroitement sur diverses questions. »