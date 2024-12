Golfe Persique : l'Agence IRNA ouvre un bureau dans l'île iranienne Bumussa

Lors de la cérémonie d’inauguration de ce bureau, le PDG de l'Agence de presse de la République Islamique a déclaré : « L'établissement du bureau de l'IRNA sur l'île importante et stratégique de Bumussa est un moyen d'annoncer le message permanent d'amitié entre la nation et le gouvernement iranien avec les pays voisins. »

Hossein Jaberi Ansari a ajouté : Le gouvernement et la nation iraniens, en tant que l'une des grandes puissances du monde, ont entretenu des liens profonds avec leurs voisins au cours de tous les siècles, et après la Révolution islamique, le fondement de la politique étrangère de l'Iran est d'élargir la coopération et la solidarité avec ses voisins.

Actuellement, l'agence de presse de la République islamique IRNA dispose de trois bureaux dans les îles de Gheshm, Kish et Bumussa

La ville de Bumussa, dans la province de Hormozgan, se compose de 6 îles, Bumussa, Siri, Grande Tomb, Petite Tomb, Grande Farur et Petite Farur, et son chef-lieu est l'île de Bumussa de 12 kilomètres carrés, située à 75 km au sud de Bandar Lange et 222 km au sud de Bandar Abbas.

Les trois îles iraniennes Bumussa, Grande Tomb et Petite Tomb sont situées à la distance la plus proche du détroit stratégique d'Ormuz, qui est l'un des détroits internationaux les plus importants et relie le golfe Persique à la mer d'Oman et à l'océan Indien.