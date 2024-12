Le Hamas appelle les Palestiniens à neutraliser les projets de judaïsation

Selon le rapport d'IRNA publié lundi 30 décembre, le Mouvement de la Résistance islamique palestinienne (Hamas) a annoncé lundi soir dans un communiqué : « Les actions du régime d'Occupation dans la destruction de maisons et d'installations palestiniennes en Cisjordanie et à Qods (Jérusalem) occupées, y compris l'émission d'un ordre de démolir 13 maisons dans la ville d'Anata, à l'est de la ville sainte occupée, les opérations de judaïsation, l'expansion des colonies et les programmes de migration forcée des Palestiniens se sont intensifiés. »

Le mouvement de la Résistance a ajouté : « Nous demandons à la nation palestinienne et à notre résistance héroïque en Cisjordanie occupée d'intensifier la confrontation avec les occupants sionistes et de s'opposer aux plans qui visent notre existence à Qods et dans nos lieux saints. »

Cette déclaration ajoute : « Nous appelons également la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique à prendre des mesures immédiates et constructives pour protéger Al-Qods et la mosquée Al-Aqsa, la première Qibla des musulmans, contre la menace de judaïsation des nazis et d'occupation en faisant pression sur les Palestiniens résistants habitant dans la ville sainte d'Al-Quds et en cherchant à les déplacer. »