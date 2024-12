Explications du ministère iranien de la Culture et de l'Orientation islamique concernant l'arrestation d'un journaliste italien

Le Département général des médias étrangers du ministère iranien de la Culture et de l'Orientation islamique a annoncé dans un communiqué concernant la nouvelle de l'arrestation de Mme Cecilia Sala : « La politique du ministère de la Culture et de l'Orientation islamique est pour accueillir les visites et les activités licites de journalistes de divers médias internationaux et augmenter le nombre de médias étrangers actifs en Iran et protéger leurs droits et le 14ème gouvernement reste pour sa part attaché assidument à cette politique. »

« Mme Cecilia Sala, citoyenne italienne, s'est rendue en Iran le 13 décembre 2024 avec un visa de journaliste et a été arrêtée le 19 décembre 2024 pour avoir violé les lois de la République islamique d'Iran », ajoute le communiqué.

« Son cas fait désormais l'objet d'une enquête. Son arrestation a été effectuée conformément à la réglementation en vigueur et l'ambassade d'Italie à Téhéran en a été informée. L'accès consulaire a été assuré à la personne mentionnée pendant cette période et Mme Sala a été en contact avec sa famille par téléphone », peut-on lire toujours dans ce communiqué.

« Si le système judiciaire le juge approprié, plus de détails seront annoncés ultérieurement », conclut le communiqué.