Le Guide suprême de la RII insiste sur le rôle inégalé des médias dans la détermination de l'issue des conflits

Le Guide suprême de la Révolution islamique a tenu ses propos, mardi 31 décembre, dans un message écrit à l'adresse de la Conférence de l’horizon de l’évolution du média national, qui s’est tenue à Téhéran à laquelle a participé le président de la Radiodiffusion de la République islamique d’Iran (IRIB), Peyman Jebelli, ainsi que d’autres directeurs de cette instance.

L’Ayatollah Khamenei a déclaré que la capacité à transmettre correctement un message et à dire la vérité a une importance supérieure aux capacités militaires pour gagner sur le champ de bataille.

« Vous êtes bien conscients du rôle inégalé des médias et des campagnes médiatiques dans les conflits mondiaux actuels – qui est aujourd’hui plus important que jamais », a-t-il souligné à l'adresse du président de l'IRIB et de ses collègues.

« Aujourd’hui, la victoire d’une partie est déterminée par sa capacité à transmettre son message et son récit des faits, et nous devons redoubler d’efforts pour plus de précision et d’innovation dans ce domaine crucial », a-t-il fait remarquer.