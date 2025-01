Israël est en train d’anéantir toute une génération de professionnels de la santé à Gaza (Chirurgien palestinien)

Le Dr Ghassan Abu Sitta, qui a passé plus d'un mois à Gaza pour soigner des patients dans les hôpitaux « Shifa » et « Al-Ahli », a déclaré dans une interview au programme d'information « Democracy Now » : « Il était clair dès le début qu’Israël éliminait toute une génération de professionnels de la santé à Gaza dans le but d’augmenter le bilan du génocide et de rendre Gaza définitivement inhabitable. »

Dans cette interview, ce célèbre chirurgien et médecin anglo-palestinien a souligné les attaques continues du régime sioniste contre les hôpitaux de la bande de Gaza, notamment Kamal Adwan, Al-Awda, Al-Wafa, Al-Ahli, ainsi que l'hôpital indonésien et a noté : « Ce que nous avons vu dans ces évolutions destructives, était un anéantissement ciblé du réseau de santé avec une destruction complète de tous les hôpitaux du nord de Gaza.

Il a poursuivi : L'objectif d’attaquer l'hôpital Al-Wafa était de tuer les étudiants en médecine de l'Université islamique de Gaza, qui passaient des examens dans l’hôpital, et heureusement, les Israéliens se sont trompés et ont ciblé un autre étage.

Après cela, le fait de cibler l'hôpital Al-Ahli « indique que les Israéliens vont maintenant procéder à la destruction de l'hôpital Al-Ahli », a ajouté Abu Sitta.

Cet éminent médecin palestinien a également déclaré : « Je tiens à souligner qu'une étude est en cours de publication qui montre que la probabilité d'être tué dans cette guerre génocidaire en tant qu'infirmière ou médecin à Gaza est trois fois et demie plus élevée que la population générale. »

Il a souligné que le régime d’Occupation sioniste est en train de détruire toute une génération de professionnels de la santé à Gaza dans la poursuite de ses objectifs génocidaires.