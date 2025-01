L'Iran a fermement condamné les attaques américaines et britanniques contre le Yémen

Selon Mohammad Alibek, « les agressions militaires répétées des États-Unis et du Royaume-Uni sur le territoire du Yémen constituent une violation flagrante des lois internationales et de la Charte des Nations Unies, et une violation flagrante de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Yémen. »

Le directeur général de la direction du Golfe Persique auprès du ministère iranien des Affaires étrangères a considéré que la racine de tous les conflits dans la région de l'Asie occidentale était la poursuite de la politique génocidaire du régime sioniste à Gaza et a mis en garde contre les conséquences négatives des actes bellicistes de ce régime pour la paix et la sécurité régionales et internationales.