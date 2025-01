L'Iran tiendra des négociations nucléaires avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne le 13 janvier

Téhéran-IRNA-Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, Kazem Gharibabadi a affirmé qu'une nouvelle série de négociations entre Téhéran et le groupe E3 composé de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne se tiendra à Genève, en Suisse, le 13 janvier.

Gharibabadi, a tenu ces propos devant un parterre journalistes à Téhéran en marge d'une cérémonie marquant l'anniversaire de la mort en martyr du général du corps de la 'armée iranienne Qassem Soleimani, dans une frappe de drone américain en janvier 2020. "Les pourparlers, « qui ne sont pas considérés comme des négociations », viseront à clarifier différentes questions d'intérêt commun et à tenir de nouvelles consultations, afin de décider de la méthode et du cadre d'éventuelles négociations à l'avenir", a déclaré Gharibabadi. Gharibabadi a fait allusion aux récentes nouvelles publiées concernant le Groupe d'action financière (GAFI) , affirmant que si ce sujet est inclus à l'ordre du jour du Conseil de discernement de l'Ordre islamique, le résultat devrait déterminer si l'adhésion de l'Iran aux conventions concernées sert les intérêts du pays et si elle est confirmée, les mesures appropriées seront prises pour faciliter le processus de ratification.