Guide suprême de la RII : la victoire finale appartient au front de la juste

Lors de cette rencontre l'honorable Ayatollah Khamenei a qualifié de sans équivoque des sacrifices du plus haut commandant antiterroriste iranien, le général de corps d’armée Qassem Soleimani, assassiné le 3 janvier 2020, aux côtés de ses compagnons dans une frappe de drone américain non loin de l’aéroport international irakien de Bagdad.

L'honorable Ayatollah Khamenei a précisé que le martyr Soleimani a toujours opté pour une stratégie de faire revivifier le front de Résistance.

"La défense des lieux saints était pour le martyr Soleimani un principe, qui donnait autant d'importance à l'Iran", a-t-il fait remarquer.

" Certains, par manque d’analyse, de compréhension et de connaissance adéquates des enjeux, s'imaginent et disent, et peut-être promeuvent, qu’avec les récents événements dans la région, le sang [des martyrs] qui défendaient le sanctuaire a été gaspillé », a-t-il expliqué.

"Ils commettent une grave erreur », a-t-il réaffirmé. « Si ces âmes n’avaient pas été sacrifiées et si cette lutte n’avait pas été menée et si Hajj Qassem Soleimani n’avait pas agi avec autant de courage dans les montagnes et les déserts de cette région et n’avait pas mobilisé [ces martyrs], il n’y aurait pas de sanctuaire sacré aujourd’hui", a-t-il réitéré.

Il a cependant souligné que la victoire finale appartiendrait au front de la justice face aux ennemis.

" La victoire finale du front de la vérité contre les ennemis est certaine", a-t-il assuré.

Il a précisé que ceux qui recouraient aux agissements aventuristes, ils seraient piétinés par des croyants.

Le Guide suprême de la RII a averti que si certains pays commettent une grave erreur et suppriment leurs facteurs de stabilité et d’autorité, que sont les jeunes croyants, ils finiront par connaitre le même sort de la Syrie.

"Le Liban et le Yémen sont des symboles de résistance et s'en sortiront haut la main", a-t-il conclu.