La Nouvelle-Orléans : attaque à la voiture-bélier, au moins 10 morts

L'attaque de mercredi s'est déroulée sur Bourbon Street, connue dans le monde entier comme l'une des plus grandes destinations pour les fêtes du Nouvel An, alors que la foule se rassemblait dans la ville en prévision du match éliminatoire de football universitaire Sugar Bowl plus tard mercredi au Superdome voisin.

La police a déclaré que le conducteur a foncé dans la foule sur Bourbon Street vers 3h15 mercredi matin alors que les fêtards s'étaient rassemblés pour célébrer le Nouvel An. Dix personnes ont été tuées et 33 blessées et emmenées dans cinq hôpitaux locaux. Deux policiers blessés lors de la fusillade avec le suspect sont dans un état stable.

La maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, a qualifié cet incident d'« attaque terroriste ».

L'auteur de l'attaque "était totalement décidé à faire un carnage", selon la police locale.