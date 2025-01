Le mouvement du Jihad islamique a condamné la décision de suspendre le travail d'Al Jazeera

Dans une déclaration, le mouvement a exprimé sa désapprobation face à la décision de l'Autorité palestinienne de fermer le bureau d'Al Jazeera à un moment où le peuple palestinien et sa cause ont besoin d'une voix forte pour communiquer leurs souffrances au monde.

Le mouvement du Jihad islamique estime que prendre une telle mesure pour des raisons et des prétextes qu'il qualifie de politiques ne sert pas la cause, en particulier en cette période sensible et critique que traverse le peuple palestinien, selon la déclaration.