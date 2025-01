L'Iran envisage d'augmenter ses exportations non-pétrolières

Lors de la réunion du Conseil suprême des exportations non pétrolières qui s'est tenue ce mercredi matin, Mohammad Reza Aref, le premier vice-président a insisté sur le développement du secteur non pétrolier du pays, en soulignant que les exportations sont très importantes pour le gouvernement du président Pezeshkian. Il a mis l’accent sur la capacité des gouverneurs des provinces frontalières qui doit être utilisée pour exporter vers les voisins.

Aref, évoquant l'importance vitale des exportations non pétrolières pour le 14ème gouvernement, a déclaré : Considérant la mise en place de relations avec les mécanismes internationaux et régionaux, le moment est venu de suivre l'évolution des exportations en termes réels.

Nous avons une présence active à Shanghai et dans les BRICS et d'importants accords internationaux et régionaux, qui ont conduit à une bonne communication, qui a fait que même des pays qui n'étaient pas intéressés par le développement de relations auparavant, s'intéressent désormais eux-mêmes à la communication, et nous devrions profiter de ces conditions, a expliqué le responsable.

Indiquant que « l’accord de libre-échange » sera bientôt finalisé, le premier vice-président a déclaré : Cet accord fournit des conditions appropriées pour que nous puissions traiter plus sérieusement le domaine des exportations et avoir une meilleure situation dans le domaine du commerce extérieur.