Le froid hivernal menace la survie des civils déplacés à Gaza

« Nous avons besoin de personnel médical et d'hôpitaux de campagne », a souligné Marwan al-Hams , directeur des hôpitaux de campagne du ministère palestinien de la Santé, siégé à Gaza dont des propos ont été rapportés jeudi par l’IRNA.

« Il n'y a pas assez de vêtements et de couvertures pour protéger les personnes déplacées du froid hivernal. Au moins 7 enfants sont morts jusqu'à présent de froid », a-t-il déploré.

Des jours de fortes pluies ont inondé des centaines d'abris de fortune à travers Gaza, aggravant la misère des Palestiniens déplacés alors qu'Israël continue de restreindre l'entrée de l'aide humanitaire dans le cadre de son génocide.

Les familles déplacées de force à travers Gaza luttent pour garder leurs enfants au chaud et sauver les quelques biens qui leur restent.

La Défense civile palestinienne affirme que les eaux de crue ont atteint plus de 30 cm (12 pouces) dans les tentes touchées, laissant les Palestiniens déplacés exposés au froid et causant des dommages à leurs biens et à leurs matelas.

Un enfant palestinien répondant au nom de Samih, abritant dans une tente a déclaré que tout est noyé et détruit.