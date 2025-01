Les efforts du martyr Soleimani visaient à créer l'unité et la cohésion au sein des sociétés musulmanes (Président Pezeshkian)

S’exprimant ce jeudi soir 2 janvier 2025, à l’occasion d’une cérémonie marquant le cinquième anniversaire du martyre du général Hajj Qassem Soleimani, tenue au Mossalla de Téhéran, en présence de diverses couches populaires et de personnalités militaires et étatiques, Massoud Pezeshkian a souligné qu'il fallait vaincre les sinistres plans de l'ennemi par la solidarité.

« Aujourd'hui, suivre le chemin tracé par le martyr Soleimani est source de la solidarité à l’intérieur de l’Iran. Il est également un modèle à suivre pour la région et le monde », a fait valoir le président Pezeshkian.

Massoud Pezeshkian a poursuivi : « Être l’ennemi des tyrans et l’ami et le soutien des opprimés, c'est ce que le martyr Soleimani a vécu et montré au monde par sa vie et son sang. Il a passé toute sa vie à servir le peuple et a fini par sa mort en martyr de déshonorer les oppresseurs du monde.

En décrivant le martyr Soleimani, le président de la RII a poursuivi : « C'était une personne qui semblait toujours défendre les opprimés dans n'importe quelle partie de son pays mais aussi à l'étranger, en Irak, en Syrie, au Liban, en Afghanistan et partout où cela était nécessaire, loin de toute considération sélective ou religieuse et cela jour et nuit pour défendre les opprimés.

Le président Pezeshkian a ajouté : « Tous les efforts et la tendance du martyr Soleimani avaient pour but de créer l'unité et la cohésion dans les sociétés musulmanes. »

« Ce que l'ennemi a prévu aujourd'hui, c'est semer la division entre les musulmans pour que les musulmans se battent contre les musulmans et l’ennemi en exploite. »

Rappelant que le général Soleimani avait tué l'ego et les intérêts personnels en lui-même, le Président a ajouté : « le général Soleimani avait tué en lui l'ego et les vaines louanges, et pour cette même raison, il a inconsciemment conquis le cœur de tous les peuples libres du monde.

Affirmant qu'un homme libre ne mourra jamais, il a déclaré : « Cinq ans après le martyre de cet honorable cher, l'enthousiasme qui existe pour continuer son chemin à l’intérieur de l’Iran et dans la région augmente de jour en jour. »