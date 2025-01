En route pour le tombeau du Général Soleimani

Kerman - IRNA - Le cinquième anniversaire du martyre du « Commandant des Cœurs », le général martyr de corps d'armée iranienne, Hajj Qassem Soleimani, a une ambiance différente depuis ce jeudi matin (2 janvier 2025) et de nombreux pèlerins et passionnés des martyrs tombés pour la patrie et ses valeurs irano-musulmanes, sont venus commémorer l’incident, malgré la neige, la pluie, le brouillard et le froid hivernal pour manifester leur sincère estime aux martyrs en se recueillant devant les tombes du « Seigneur des martyrs du Front de Résistance » Qassem Soleimani, et d'autres martyrs reposant dans ce lieu saint. Les programmes de la commémoration du 5ème anniversaire du général martyr Soleimani, et de la semaine de Résistance ont débuté le 31 décembre et se poursuivront jusqu'au 4 janvier.