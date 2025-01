Le martyr Hajj Qassem a joué un rôle très important dans le soutien au peuple palestinien (al-Houthi)

Les chers martyrs Qassem Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis sont reconnus pour le rôle éminent et important qu'ils ont joué dans la lutte contre les conspirations israéliennes et américaines », a-t-il ajouté.

Depuis la création de certains mouvements de moudjahidines islamiques dans la bande de Gaza et en Palestine, il y a eu une grande coopération dans le cadre du rôle honorable de l'Iran dans le soutien au peuple palestinien », a fait remarquer le dirigeant d'Ansarullah.

« Ce que subit l'Iran est dû à sa grande contribution à la cause palestinienne et à son soutien aux moudjahidines en Palestine, ainsi qu'à son soutien aux fronts de soutien », a-t-il déclaré.

M. Abdulmalik a rappelé au gouvernement et au peuple irakiens qu'« il leur incombe toujours d'adopter une position ferme à l'égard du crime américain, représenté par le ciblage des martyrs Soleimani et al-Muhandis, sur la terre d'Irak ».