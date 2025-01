La bergamote de Mazandaran, le fruit préféré des voisins du nord de l'Iran à Noël

Sari-IRNA-Le vice-président des affaires commerciales et du développement du commerce du Département général du ministère de l'Industrie, des Mines et du Commerce dans la province de Mazandaran (nord de l’Iran) a déclaré que les exportations quotidiennes des trois fruits indigènes à savoir le kiwi, la mandarine et l'orange, avaient augmenté vers les pays voisins, notamment le Turkménistan et la Russie, simultanément aux célébrations de la naissance de Jésus Christ (béni soit-il) et de Noël.

Interviewé vendredi par l’IRNA, Mohsen Kakouï a déclaré que les exportations d'agrumes et de kiwis en provenance de la province de Mazandaran ont augmenté de 30% au cours des neuf premiers mois de l’année en cours. « Au cours des neuf premiers mois de l’année en cours les exportations d'agrumes depuis les douanes de la province de Mazandaran s'est élevée à environ 21 000 tonnes, pour une valeur de 7 551 000 dollars », s’est-il félicité. Et de conclure : « En outre, au cours de cette période, 11 300 tonnes de kiwis d'une valeur de 6 633 000 dollars ont été exportées en provenance des douanes de Mazandaran, ce qui a augmenté de 38 % en poids et de 40 % en valeur par rapport à la même période de l'année dernière ».