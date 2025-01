Téhéran, IRNA - Behnam Khosravi, diplomate de l'ambassade iranienne en poste à Beyrouth a évoqué l'incident survenu à l'aéroport Rafic Hariri pour les passagers de la compagnie aérienne iranienne Mahan Airpour pour dire : "Contrairement aux rumeurs, le sac du diplomate iranien n'a pas été fouillé conformément aux règles internationales et aux lois diplomatiques, et il a quitté l'aéroport sans aucun problème avec le suivi de l'ambassade d'Iran à Beyrouth et du ministère iranien des Affaires étrangères".

Selon la chaîne d'information libanaise Al-Manar, les forces de sécurité de l'aéroport Rafic Hariri auraient fouillé les passagers de l'avion iranien de manière non conventionnelle. Interviewé par le correspondant de l'IRNA sur les détails de l'incident Behnam Khosravi s'est exprimé en ces termes : Contrairement aux rumeurs propagées par les médias, le sac du diplomate iranien n'a pas été fouillé en vertu des règles internationales et des lois diplomatiques".