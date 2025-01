Nouvelles manifestations yéménites en solidarité avec les Palestiniens sans défense et Gaza

Selon l’IRNA, citant la chaîne Al-Masirah, ces rassemblements ont eu lieu sur plus de 100 places principales et secondaires dans les provinces telles que Saada, Rimeh, Marib et d'autres régions du Yémen. Le Comité d'assistance à la mosquée Al-Aqsa a désigné plusieurs places dans différentes provinces. Selon les informations les rassemblements auraient eu lieu dans 14 provinces du Yémen.

Parallèlement, un responsable militaire yéménite a déclaré dans une interview au réseau al-Mayadeen que l'armée yéménite était prête à affronter de « futures surprises » et a souligné que le soutien à Gaza se poursuivrait.

Il a ajouté : « Le Yémen dispose de nombreuses options militaires et les ennemis américains et britanniques n'ont pas été capables de décoder les technologies yéménites. »

Le mouvement Ansarallah a également réaffirmé sa solidarité avec Gaza en organisant des rassemblements réguliers et en ciblant les navires liés au régime d’Occupation sioniste depuis novembre 2023 dans le cadre d’un blocus maritime imposé à Israël et a souligné la poursuite de son soutien.