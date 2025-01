Le mouvement de Résistance musulmane, Hamas, a annoncé dans un communiqué avoir déployé des efforts considérables pour améliorer la situation intérieure de la Palestine, renforcer l'unité nationale et organiser la situation politique de la Palestine.

Ce mouvement a annoncé avoir fait preuve d'une grande flexibilité face aux crimes du régime sioniste contre la population de Gaza et dans le but de mettre en œuvre les accords nationaux.

Le Hamas a ajouté que Gaza est « une partie indissociable de la géographie palestinienne » et que des mesures positives ont été prises avec le mouvement Fatah (de Mahmoud Abbas, chef de l’autorité autonome palestinienne, basée en Cisjordanie occupée) sous la supervision égyptienne pour former un comité conjoint.

Le Hamas a également demandé au mouvement Fatah et aux organisations autonomes de soutenir ces efforts et d'aider à former ce comité dans le cadre du système politique palestinien afin de renforcer l'unité nationale et d'améliorer la situation intérieure.