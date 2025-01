L'Iran condamne la violence contre la population aux États-Unis

En allusion à la position de principe de la République islamique d'Iran qui condamne toutes les formes et manifestations de terrorisme où que ce soit et par toute personne, groupe ou gouvernement, Baghaï a condamné l'action terroriste par des éléments affiliés à Daech qui ont lancé une attaque à la voiture-bélier contre la foule dans la ville américaine de la Nouvelle-Orléans, faisant plusieurs morts et blessés. Il a également exprimé sa solidarité avec les familles des victimes.

Un homme a précipité son véhicule sur la foule, mercredi 1er janvier, dans le quartier français à la Nouvelle-Orléans dans le sud des États-Unis, faisant au moins 15 morts et 30 blessés, dont deux policiers, a annoncé la police. Les responsables américains ont qualifié cette attaque de terroriste L'auteur présumé des faits, qui avait pris la fuite après des échanges de tirs dans lesquels deux policiers ont été blessés, est décédé, a précisé le FBI, la police fédérale. Il s'agit d'un citoyen américain nommé Shamsud-Din Jabbar, selon le FBI.

« Toutes les ressources du FBI sont mobilisées" pour faire la lumière sur cette affaire et retrouver les éventuels complices de l'assaillant », selon le FBI.