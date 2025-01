Gaza entre l'enfer des bombes israéliennes et la température glaciale des tentes

Médecins Sans Frontières a tiré la sonnette d'alarme vendredi, prévenant que davantage de nourrissons seraient touchés par l'hypothermie.

À la mi-décembre, le Shelter Cluster, un groupe de coordination des Nations Unies, des organisations humanitaires internationales et locales, estime qu'au moins 945 000 Gazaouis ont encore un besoin urgent d'aide pour l'hiver, comme des vêtements chauds, des couvertures et des bâches pour protéger les abris de la pluie et du froid.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est profondément alarmée par l’impact dévastateur des pluies hivernales et des températures glaciales sur les Palestiniens déplacés à Gaza, qui s’ajoutent à une catastrophe humanitaire sans précédent.

« Des personnes vulnérables, dont au moins sept nourrissons, sont mortes d’hypothermie, et ces décès tragiques soulignent le besoin urgent d’abris et d’autres formes d’aide pour parvenir immédiatement à la population de Gaza », a déclaré Amy Pope, directrice générale de l’OIM.

L’OIM réitère son appel urgent à un cessez-le-feu pour permettre l’acheminement sûr et immédiat d’une aide vitale à ceux qui en ont désespérément besoin.

« À Gaza, on estime que 1,9 million de personnes [neuf sur dix] sont déplacées, la majorité dans des tentes non-adaptées », a déclaré lundi Jonathan Crickx, chef de la communication de l'agence des Nations Unies pour l'enfance .