Au Maroc, la population est l’une des «plus hostiles au monde» envers Israël

La Chaîne 12 de la télévision d’Israël citant les données de l'agence de presse Reuters annonce : Le Maroc est l'un des cinq pays au monde qui a connu le plus de manifestations contre Israël et en faveur des Palestiniens depuis le 7 octobre 2023. Aux côtés du Maroc, l’Iran, les États-Unis (les étudiants et le peuple), le Yémen et la Turquie ont enregistré le nombre le plus élevé des manifestations pro-Palestine.

Depuis le début de l’agression sioniste contre Gaza, plus de 5 000 manifestations ont eu lieu au Maroc en solidarité avec Gaza et contre la normalisation avec Israël. En outre, il y a eu 188 marches locales et nationales, 817 événements de solidarité avec Gaza, 8 journées nationales de protestation et 21 veillées pour exiger le boycott des entreprises qui soutiennent le régime sioniste.

Selon un sondage du site Hespress, un site d'information au Maroc, mené auprès de 13 857 citoyens du pays, âgés de 20 à 70 ans, 98,2% des Marocains pensent que la cause palestinienne doit être la première priorité pour tous les musulmans.

Selon ce site, 97,1% des personnes interrogées dans cette enquête ont soutenu l’opération du Hamas au 7 octobre 2023.