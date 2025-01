La France appelle à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza

Voici un extrait de l’intervention de Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France auprès des nations unies au conseil de sécurité, le 3 janvier 2025 :

Les Palestiniens de Gaza continuent, après 14 mois de conflit, à souffrir de conditions de vie indignes, et ils restent privés de tout.

La France appelle une fois de plus à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza. C’est le seul et l’unique moyen permettant la protection des populations civiles et l’acheminement massif de l’aide humanitaire dont ces populations ont tant besoin.

Les entraves à l’aide humanitaire constituent des violations graves du droit international humanitaire. Israël a le devoir de permettre l’acheminement de l’aide. Tous les points de passage doivent être ouverts, la sécurité des convois et des acteurs humanitaires doit être assurée, et les restrictions doivent être levées. La France rappelle enfin le caractère irremplaçable de l’UNRWA dans la réponse humanitaire à Gaza.

La France appelle de ses vœux la mise en place d’une Autorité palestinienne réformée, capable d’exercer ses responsabilités sur l’ensemble des Territoires palestiniens, y compris dans la bande de Gaza.