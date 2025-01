Chef religieux sunnite irakien, Cheikh Khaled Al-Mulla: Qassem Soleimani et Seyyed Hassan Nasrallah font partie de nos martyrs

Lors d'une réunion commémorative samedi à Bassorah, marquant le cinquième anniversaire de la mort en martyr du commandant de corps de l'armée iranienne, Qassem Soleimani et le numéro des Hachd al-Chaab, Abou Mahdi al-Mohandès, et leurs compagnons, tués en 2020 dans une frappe de drone près l'aéroport de Bagad, le chef religieux sunnite irakien, Cheikh Khaled Al-Mulla, qui est également le président de l'Association des savants irakiens, a souligné que les Hachd al-Chaabi ne seraient pas dissoutes car il s'agit d'une doctrine et d'une idéologie.

"Les Hachd al-Chaabi ne seront jamais dissoutes car il s'agit d'une croyance, d'une pensée, d'une religion, d'une morale, d'un honneur et d'une loi, nous ne les abandonnons donc pas", a-t-il réaffirmé. Et de poursuivre : "Si nous abandonnons les Hachd al-Chaabi, nous abandonnerons notre honneur, notre foi, notre dignité et notre moralité".

"Qui le veut ou pas, les martyrs Soleimani, Abou Mahdi et Seyyed Hassan Nasrallah font partie de nos martyrs", a-t-il réitéré.