Téhéran (IRNA)-Un historien israélien de renom a déclaré que la guerre de Gaza est « la bataille la plus politique et la plus destructrice de l'histoire d'Israël », et que la poursuite du conflit causera davantage de dommages à la cohésion sociale, à l'économie et à l’état moral des soldats épuisés.

Selon un rapport de l’IRNA, ce samedi 4 janvier, Avi Shlaïm, historien israélien de renom, a déclaré dans une interview avec le journal Yediot Aharonot : « La guerre a entraîné la mort de prisonniers et personne ne sait quand ils reviendront. » L'historien israélien a ajouté que la guerre de Gaza est devenue la guerre la plus politique qu'Israël ait jamais connue, et qu'il n'y a aucune justification pour cette guerre ni aucun bénéfice pour l'avenir. Dans ce contexte, Amos Harel, analyste israélien, a publié un article dans le journal Haaretz, affirmant que ce que l'armée de l'Occupation fait dans le nord de Gaza est lié à l'idéologie des extrémistes et que son objectif est de reconstruire les colonies dans cette région et d'empêcher le retour des Palestiniens. Harel a également mentionné que les hauts-parleurs du Premier ministre israélien ont publiquement déclaré que la seule option restante pour Israël serait de réoccuper Gaza.