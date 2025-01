Le coût de la présence israélienne à Gaza se traduit par davantage de pertes militaires, selon un journal israélien

« Les choses empirent de jour en jour à mesure que nous nous enfonçons et creusons à Gaza, au Liban et en Syrie », a écrit le journaliste d’investigation israélien Alon Ben-David dans un article paru samedi dans le journal israélien Maariv.

«« En attendant, chaque jour passé là-bas coûte sa propre livre de sang, et l'armée israélienne se prépare maintenant à lancer une autre division, sa quatrième, dans l'action à Gaza », a-t-il dit.

« Il faut le répéter : nous ne pourrons jamais tuer tous les combattants du Hamas. Leur nombre à Gaza est un réservoir infini. Nous n’avons pas non plus détruire la dernière roquette ou le dernier RPG. Si nous ne saisissons pas ce qui a été accompli dès maintenant, nous nous retrouverons à saigner à Gaza pendant des années, sans espoir et sans les captifs, dont quelques-uns sont encore en vie », a averti Ben-David.

Les médias du régime sioniste ont reconnu l’échec de ce régime à atteindre les objectifs fixés pour cette guerre après 456 jours écoulés depuis l'agression destructrice de l'armée sioniste contre la bande de Gaza.