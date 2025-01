Iran : les forces armées organiseront des exercices combinés et conjoints dans les prochains jours

« Les exercices combinés et conjoints des forces armées débuteront sitôt sur différentes régions du pays et dans les eaux du golfe Persique », précise le bureau des relations publiques du CGRI dans un communiqué.

Les unités défensives, et offensives et celles de renseignement du CGRI et de la Force de mobilisation populaire (Bassij) lanceront également les exercices du Grand Prophète-19 dans le cadre d'un nouveau format combiné.

Selon le plan annuel des forces armées, les exercices (militaires) de cette année se dérouleront dans un format combiné, interarmées adapté aux nouvelles menaces de l'ennemi.

L’amélioration de la coordination et de la synergie dans les capacités défensives et offensives des forces armées et l’exploitation sur le terrain de nouveaux équipements militaires pour contrer les menaces ennemies sont parmi les principaux objectifs de ces exercices combinés et conjoints.