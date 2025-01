Islamophobie en Europe : un musulman sur deux subit des discriminations

Il est «de plus en plus difficile d’être musulman dans l’UE».

Le constat, amer, est signé Nicole Romain, porte-parole de l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA), après la publication de la nouvelle étude menée par l’institution. En résumé, 50 % des musulmans résidants de 13 pays de l’UE vivent des discriminations dans leur vie quotidienne.

D’après cette étude, citée par la Libération, «les musulmans sont pris pour cible non seulement en raison de leur religion, mais aussi en raison de la couleur de leur peau et de leur origine ethnique ou immigrée». Ils sont «près de la moitié à penser que leur dernière interpellation était due à un profilage racial» illégal et sont «trois fois plus susceptibles de quitter l’école prématurément que la population générale». Les plus vives discriminations sont ressenties sur le marché de l’emploi et dans la recherche d’un logement, ainsi que par les femmes portant le voile islamique par rapport à celles n’en portant pas et aux hommes.

La population musulmane représente le deuxième groupe religieux de l’UE avec 26 millions d’habitants, soit 5 % de la population totale, selon les estimations les plus récentes du Pew Research Center qui datent de 2016. Ce nombre a considérablement augmenté ces dernières années. La plupart des musulmans européens résident en France et en Allemagne.

L’Insee indique que 10 % des Français métropolitains âgés de 18 à 59 ans déclarent être musulmans en 2019-2020.