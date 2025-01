Affrontements entre la police israélienne et les opposants de Netanyahu

Selon Al Jazeera, la police du régime israélien a annoncé l'arrestation de plusieurs manifestants et affirmé que ces personnes avaient troublé l'ordre public.

Cette manifestation intervient au moment même où le Mouvement de la Résistance islamique palestinienne (Hamas) a annoncé vendredi dans un communiqué la reprise des négociations indirectes avec le régime sioniste à Doha, la capitale du Qatar.

Le Hamas a déclaré que compte tenu du génocide et du nettoyage ethnique perpétrés par le régime d'occupation d'Israël, les priorités les plus importantes de ce mouvement sont de mettre fin à l'agression et de protéger son peuple.

Dans cette déclaration, il a été déclaré que ce mouvement souligne son sérieux et sa positivité dans ces négociations, comme par le passé, et tente de parvenir le plus rapidement possible à un accord qui répondra aux attentes et aux objectifs du peuple résilient et patient de Gaza.