Selon un rapport publié ce dimanche 5 janvier 2025 par l’IRNA, Florian Philippot, le leader du parti des Patriotes, a affirmé dans une interview avec l'agence de presse russe TASS que les Français savent très bien que le conflit en Ukraine ne les concerne en rien.

Il a également ajouté que l'Union européenne cessera bientôt son aide militaire et financière à Kiev, car il n'y a pas de ressources suffisantes et illimitées pour continuer ce soutien.

Philippot a souligné que Donald Trump, le président élu des États-Unis, retirera également son pays du cercle des pays qui financent sur plan militaire l'Ukraine.

Il a insisté sur le fait que cette décision de Trump pourrait provoquer une réaction sérieuse au sein de l'Union européenne, mais en même temps, le vieux continent ne dispose pas des ressources nécessaires pour augmenter son aide à Kiev et compenser le vide.

Ce responsable politique français a affirmé dans son entretien avec TASS que les pays européens devraient plutôt défendre l’option des négociations et de la résolution pacifique au conflit, au lieu de dépenser de l'argent pour prolonger la guerre et armer les forces ukrainiennes.

En faisant référence à la désertion de soldats ukrainiens, il a rappelé que la France finance des groupes militaires qui, selon lui, n'existent même plus.

Philippot a conclu en soulignant que la France est confrontée à de nombreuses crises politiques, dont la solution à toutes réside dans le retrait de l'Union européenne et de l'OTAN.

Précédemment, Sébastien Lecornu, le ministre français des Armées, avait déclaré que Paris continuerait à former des militaires ukrainiens sur son territoire.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie, a également annoncé que l'envoi d'un groupe militaire ukrainien formé en France vers les zones de guerre ne changerait pas l'issue du conflit.

Selon l’IRNA, le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk dans la région du Donbass le 21 février 2022, en réponse à l'inaction de l'Occident face aux préoccupations sécuritaires de Moscou.

Trois jours plus tard, le jeudi 24 février, il a lancé une opération militaire, qu'il a qualifiée d'« opération spéciale », contre l'Ukraine, transformant ainsi la relation tendue entre Moscou et Kiev en un affrontement militaire.

En réponse à cette intervention militaire russe, les États-Unis et les pays occidentaux ont imposé de lourdes sanctions contre Moscou et ont envoyé des milliards de dollars d'armements et de matériel militaire à Kiev.