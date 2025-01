Iran : un piège photographique montre une panthère en train de se nourrir de sa proie dans les montagnes d'Amlash

Le directeur général de la protection de l'environnement de la province septentrionale de Guilan, au nord de l’Iran, a déclaré samedi 4 janvier, que, pour la troisième fois cette année, les gardes forestiers de l'unité de protection de l'environnement d'Almash ont réussi à capturer de remarquables images d'une panthère iranienne en train de manger de la chaire de sa proie dans les hauteurs forestières de ce district. Ces images ont été capturées par des caméras pièges installées dans la forêt.

Hamzeh Ashouri a ajouté : « Étant donné que la période de détermination des territoires et de reproduction de cette espèce a commencé, la faune est plus agitée qu'auparavant et continue de se déplacer fréquemment. »

Il a souligné : « L'observation d'une panthère, en tant qu'espèce animale importante des zones protégées, indique la dynamique de l'écosystème et, par conséquent, la dynamique des populations d'autres espèces sauvages, notamment les grands carnivores. C'est pourquoi il est essentiel que tous les habitants de la région et les amoureux de l'environnement coopèrent pour préserver ces espèces précieuses dans leur habitat naturel et permettre leur reproduction et la croissance de leur population dans la région. »

La panthère iranienne est l'une des plus grandes sous-espèces de léopard, originaire de l'Asie de l'Ouest, et est classée dans la catégorie des espèces menacées d'extinction sur la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).