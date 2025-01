Responsable du Hezbollah : Le mouvement de la Résistance libanais est « plus fort que le fer »

Wafic Safa, responsable de la section de coordination et de communication du Hezbollah du Liban, tenu ces déclarations à l’occasion d’une visite sur la banlieue sud de Beyrouth.

Lors de la visite, il s'est rendu sur le site où le martyr Sayyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général défunt du Hezbollah, a été tué par une attaque ciblée israélienne.

Safa a déclaré que la présence de Sayyed Hassan Nasrallah reste palpable au sein de la résistance, ses combattants, ainsi que le peuple.

Le responsable du Hezbollah a souligné que le mouvement de la Résistance est plus fort et plus solide que le fer, qu'il est maintenant encore plus fort qu'auparavant, et que l'ennemi en est témoin. « Le Hezbollah est prêt dans tous les domaines et fera face à toute chose qui nuit à l'esprit du peuple. »

Il a assuré à tous qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter.

Wafic Safa a ajouté : « Nous avons déjà déclaré que le Hezbollah ne s'oppose pas à la nomination du commandant de l'armée pour la présidence, mais nous sommes contre la candidature de Samir Geagea. Le Hezbollah est renforcé et capable de faire face à toute agression de la manière qu'il juge appropriée. »

Il a également annoncé que Nabih Berri, le président du Parlement libanais, rencontrera Amos Hochstein, l'envoyé spécial du président américain au Liban, pour discuter des agressions du régime israélien et ses violations continues de la trêve.